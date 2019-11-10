موظفو مطار بنينا يناشدون القيادة العامة التدخل الفوري لوقف الاعتداءات عليهم

ناشد موظفو إدارة مطار بنينا الدولي في بنغازي، اليوم الأحد، القيادة العامة للقوات المسلحة التدخل الفوري لحمايتهم من الاعتداءات والمضايقات التي يتعرضون لها.

وأعلن موظفو إدارة مطار بنينا في بيان أصدروه عن «تعليق العمل في جميع الأقسام العاملة بالمطار والتابعة لإدارة مطار بنينا الدولي ابتداء من يوم الإثنين 11 نوفمبر الجاري.

وأوضح البيان أن تعليق العمل بالمطار يأتي على خلفية «عدم استجابة الجهات الرسمية لمطاب موظفي إدارة مطار بنينا» التي أعلنوها خلال اعتصامهم في الأيام الماضية.

ووجهت المناشدة إلى كل من رئيس مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة وآمر قاعدة بنينا الجوية ورئيس الحكومة الموقتة ورئيس هيئة المواصلات والأجهزة الأمنية العاملة بالمطار ورئيس هيئة السيطرة ورئيس مكتب العلاقات والشركات العاملة بالمطار ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنينا ورئيس مجلس حكماء بلدية بنينا.

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