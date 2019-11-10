الدعم الميداني يعلن انتشال جثتين جنوب طرابلس

أعلن مركز الطب الميداني والدعم بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد، عن انتشال جثتين من منطقة الخلة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وقال الناطق الإعلامي باسم مركز الطب الميداني والدعم، مالك مرسيط، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “إن المستشفى الميداني الشهيد سالم النفيص «صلاح الدين سابقاً» التابع لمركز الطب الميداني والدعم، قامت بانتشال جثة شعبان علي الاخضر وجثة محمد أحمد الاطرش من منطقة الخلة وتسليمهم إلى دار الرحمة بمستشفى طرابلس الطبي اللذان تعرضا لقذيفة عشوائية وههما أمام المنزل، الأمر الذي تسبب في وفاتهم نتيجة الإصابات البليغة”.

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