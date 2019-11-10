بلدية بنغازي تبحث تنفيذ مشروع تغذية المحلات الغربية بمياه الشرب

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، مع شركة الأشغال العامة بالمدينة، استكمال تنفيذ مشروع تغذية المحلات الغربية ببنغازي بمياه الشرب.

جاء ذلك خلا اجتماع بوجواري اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الإدارة بشركة الأشغال العامة بوسيف السنوسي، وبحضور مدير فرع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ببنغازي مصطفى بوزغيبة، وعضو مجلس الإدارة بشركة الأشغال رفيق بن زحليق، حيث جرى خلال الاجتماع مُتابعة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

ودعا بوجواري، إلى ضرورة استئناف العمل في تنفيذ مشروع تغذية المحلات الغربية ببنغازي بمياه الشرب في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن البلدية على استعداد كامل لبذل كل ما في جهدها من أجل تفعيل هذا المشروع والإسراع في تنفيذه.

وأشاد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، بالجهود المبذولة من قبل شركة الأشغال العامة، وذلك في ما يتعلق بأنهاء عدد من المسائل الإجرائية المُتعلقة بتنفيذ المشروع.

يشار إلى أن شركة الأشغال العامة في بنغازي تعاني منذ سنوات من عدة أزمات مالية وإدارية، مما أدى ذلك إلى عرقلة الشركة لأداء عملها وتوقفها عن العمل في فترات متقطعة.

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