معيدو جامعة الزيتونة يطالبون بالتدخل لإطلاق سراح رئيس الجامعة ومسجلها

طالب معيدو جامعة الزيتونة اليوم مجلس النواب، ووزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، ومشائخ القبائل بضرورة التدخل السريع لإطلاق سراح رئيس الجامعة، ومسجلها العام.

وذلك بعد احتجازهما في طريق سرت الجفرة، وهما في طريقهما لزيارة عمل إلى المنطقة الشرقية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالجامعة مع وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة.

معيدو الجامعة استنكروا في بيان لهم عمليات الخطف على الهوية والإخفاء القسري، محملين كافة السلطات التشريعية والتنفيذية أي انتهاكات قد يتعرضان لها نتيجة هذا الخطف، كونهما يمثلان مؤسسة تعليمية في دولة ليبيا.

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