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الرباط تحتضن المنتدى الاقتصادي للاستثمار الليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستضيف المغرب غدا فعاليات المنتدى الاقتصادي للاستثمار الليبي في الرباط خلال يومي 11 و12 من نوفمبر الجاري، بتنظيم وزارة التخطيط في حكومة الوفاق والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الزراعة في ليبيا بالإضافة إلى وزارة الصناعة المغربية وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.

وسيناقش المنتدى التحديات الحالية التي تواجه المشاريع الاستثمارية والاقتصاد الليبي، ورؤية القانون الليبي لها، والتوجهات المستقبلية لقطاع النفط والغاز والمعادن في ليبيا، كما من المنتظر أن يشهد اليوم الختامي تأسيس فريق عمل اقتصادي دولي لتفعيل القطاع الخاص الليبي وتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين للاستثمار في ليبيا.

ويعد الاجتماع هو الأول من نوعه على صعيد تعزيز التجارة بين البلدين، وكان قد وقّع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض في فبراير الماضي اتفاقية تعاون مع إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة أحمد عبد الحميد لتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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