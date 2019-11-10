الرباط تحتضن المنتدى الاقتصادي للاستثمار الليبي

تستضيف المغرب غدا فعاليات المنتدى الاقتصادي للاستثمار الليبي في الرباط خلال يومي 11 و12 من نوفمبر الجاري، بتنظيم وزارة التخطيط في حكومة الوفاق والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الزراعة في ليبيا بالإضافة إلى وزارة الصناعة المغربية وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.

وسيناقش المنتدى التحديات الحالية التي تواجه المشاريع الاستثمارية والاقتصاد الليبي، ورؤية القانون الليبي لها، والتوجهات المستقبلية لقطاع النفط والغاز والمعادن في ليبيا، كما من المنتظر أن يشهد اليوم الختامي تأسيس فريق عمل اقتصادي دولي لتفعيل القطاع الخاص الليبي وتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين للاستثمار في ليبيا.

ويعد الاجتماع هو الأول من نوعه على صعيد تعزيز التجارة بين البلدين، وكان قد وقّع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض في فبراير الماضي اتفاقية تعاون مع إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة أحمد عبد الحميد لتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية