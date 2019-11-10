كاجمان يتابع البرنامج الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، اليوم الأحد، مع كلٍ من مسؤول البرامج بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، عثمان بن ساسي، والمستشار الأول للتعليم بمنظمة اليونيسيف، فرع ليبيا.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال اللقاء استعراض البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي الخاص بمشروع الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا.

الجدير بالذكر أن البرنامج تنفذه وتشرف عليه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (UNDP.)

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