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إيقاف العمل في مطار بنينا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي في بنغازي اليوم الأحد تعليق العمل في جميع الأقسام العاملة بالمطار والتابعة لإدارته ابتداء من يوم غد الاثنين.

وكان العاملون بالمطار قد أصدروا بيانا في الخامس من نوفمبر الجاري للمطالبة بدعم مالي من الجهات المعنية للقيام بأعمال الصيانة والإنشاءات داخل المطار، وتسديد الديون المتراكمة على إدارة المطار، وتفعيل المشاريع المتوقفة.

كما طالب الموظفون بتوفير عدد كاف من سيارات الإطفاء وأجهزة تفتيش مطابقة للمعايير المعمول بها في المطارات، مهددين أنه في حال عدم التجاوب لمطالبهم، فسيتم تصعيد الموقف حتى يصل الأمر إلى إقفال المطار كليا للحفاظ على أمن وسلامة الركاب وهو ما تم بالفعل من خلال إعلانهم عن توقف الرحلات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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