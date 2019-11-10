هيبة: هذا سبب إبعاد الأطراف الليبية عن المشاركة في مؤتمر برلين

رأى أستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقارنة والمحلل السياسي إبراهيم هيبة، أن سبب إبعاد الأطراف الليبية عن المشاركة في مؤتمر برلين هو بسبب فقدان الأطراف الليبية لزمام المبادرة والإرادة السياسية.

وقال هيبة، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إن تدويل القضية الليبية ليس بجديد، بل كان مبكرًا منذ الأشهر الأولي لاندلاع الأزمة والحرب الأهلية، وبالتالي لن يكون مستغربا رسم معالم الدولة الليبية ومستقبل الليبيين خارج أروقة الوطن، وبعيد عن الليبيين، ما نحتاجه هو استعادة زمام المبادرة، وهذا يتطلب أجسام شرعية منتخبة علي أسس تقاسم عادل للسلطة”، بحسب تعبيره.

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