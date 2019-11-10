مؤتمر في روما لحماية الموروث الثقافي الليبي

شاركت مصلحة الآثار الليبية التابعة للحكومة المؤقتة في فعاليات المؤتمر الدولي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما الذي يعنى بحماية الموروث الثقافي في ليبيا.

وانطلق المؤتمر تحت عنوان: (من التوثيق إلى حماية الموروث الثقافي في ليبيا وتونس) الذي أقيم بمقر المدرسة البريطانية بالعاصمة الإيطالية روما، وتم خلاله استعراض أعمال البعثات الأجنبية العاملة في ليبيا.

وشارك الوفد الليبي بورقة حول القانون الليبي ودوره في الحفاظ على الآثار ودور حملة التوعية التي قامت بها مصلحة الآثار الليبية في الحد من التعديات على المواقع الأثرية.

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