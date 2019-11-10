اخبار ليبيا الان

مؤتمر في روما لحماية الموروث الثقافي الليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شاركت مصلحة الآثار الليبية التابعة للحكومة المؤقتة في فعاليات المؤتمر الدولي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما الذي يعنى بحماية الموروث الثقافي في ليبيا.

وانطلق المؤتمر تحت عنوان: (من التوثيق إلى حماية الموروث الثقافي في ليبيا وتونس) الذي أقيم بمقر المدرسة البريطانية بالعاصمة الإيطالية روما، وتم خلاله استعراض أعمال البعثات الأجنبية العاملة في ليبيا.

وشارك الوفد الليبي بورقة حول القانون الليبي ودوره في الحفاظ على الآثار ودور حملة التوعية التي قامت بها مصلحة الآثار الليبية في الحد من التعديات على المواقع الأثرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك