المستشفيات الأردنية الخاصة تطالب حكومة الوفاق بتسديد ديونها

طالب رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة، فوزي الحموري، حكومة بلاده بالالتفات إلى قضية الديون المستحقة على الحكومة الليبية، ووضعها في سلم أولوياتها، لتجنيب قطاع المستشفيات الخاصة مواجهة أوضاع لا تحمد عقباها.ا

الحموري قال في بيان له اليوم، وفقا لموقع الغد الأردني، إن ملف الديون الليبية المستحقة للمستشفيات الخاصة لا يزال يراوح مكانه، بسبب عدم التزام حكومة الوفاق بما تعهدت به في الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأضاف أن قطاع المستشفيات الخاصة بات يعاني المزيد من الضغوطات والصعوبات التي تهدد سير أعماله، نتيجة عدم تسديد ديونه المستحقة على ليبيا، والتي تبلغ 220 مليون دولار.

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