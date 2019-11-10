صرمان.. ضبط أسماك فاسدة في طريقها للأسواق

أعلن مكتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالزاوية عن ضبط كمية من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك البشري كانت محملة على متن شاحنة مبردة.

وقال المكتب في بيان إن عملية ضبط الشحنة تمت عبر عناصر النجدة والسيطرة بمدينة صرمان بعد أن تم الاشتباه في صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وقال المفتشون التابعون للمركز إنه من خلال الكشف الظاهري تبين تغير في لون الأسماك مع وجود تشوهات وفقدان لبعض أجزاء السمك نتيجة سوء المناولة والتخزين، مع انبعاث رائحة تشير لوجود فساد.

وكان الكشف على الشحنة بحضور مدير فرع جهاز الحرس البلدي صرمان، ورئيس مكتب النجدة والسيطرة بصرمان، وتم إعداد تقرير مفصل وذلك لإحالته لفرع جهاز الحرس البلدي صرمان من حيث الاختصاص.

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