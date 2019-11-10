موظفو إدارة مطار بنينا يعلنون تعليق العمل لعدم الاستجابة لمطالبهم

أعلن موظفو إدارة مطار بنينا الدولي اليوم، تعليق العمل في جميع الأقسام العاملة بالمطار التابعة للإدارة، وذلك اعتبارا من يوم غد الإثنين، منوهين بأن الرحلات ستستمر بشكل طبيعي حسب جداولها المحددة.

وأوضح الموظفون في بيان بالخصوص، أن هذه الخطوة جاءت بناء على ما سبق خلال الأيام الماضية من اعتصام حتى تاريخ صدور هذا البيان، وعدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب موظفي إدارة مطار بنينا الدولي، وبذلك تقرر تعليق العمل.

هذا ووجه الموظفون صورة من بيانهم إلى عدد من الجهات الرسمية في الدولة، وفي مقدمتها رئيس مجلس النواب، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الحكومة المؤقتة، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات.

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