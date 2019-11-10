بلدية بنغازي تبحث تغذية المحلات الغربية بمصادر مياه الشرب

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري مع رئيس مجلس إدارة شركة الأشغال العامة بالمدينة المهندس بوسيف السنوسي العبيدي، تنفيذ مشروع تغذية المحلات الغربية في البلدية بمصادر مياه الشرب.

وحضر الاجتماع كل من مديرفرع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المهندس مصطفى علي بوزغيبة وعضو مجلس إدارة شركة الأشغال العامة المهندس رفيق أحمد بن زحليق.

وقالت بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الإجراءات المتعلقة بالمشروع، مشيدة بالجهد المبذول من قبل شركة الأشغال العامة فيما يتعلق بإنهاء عدد من المسائل الإجرائية المُتعلقة بتنفيذ المشروع.

وشددت بلدية بنغازي على ضرورة استئناف العمل في مشروع تغذية المحلات الغربية بمصادر مياه الشرب في أسرع وقت ممكن، مؤكدة استعداداها التام لبذل كل ما في جهدها من أجل تفعيل المشروع وسرعة تنفيذه.

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