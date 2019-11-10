بالصور.. ندوة تثقيفية حول مرض اللشمانيا بتاورغاء

نظمت بصالة الاجتماعات في مدينة تاورغاء، يوم السبت، ندوة تثقيفية حول الأمراض الجلدية وخاصة مرض اللشمانيا المنتشر بالمدينة.

وأوضح مقرر لجنة الأزمة تاورغاء أحمد شرتيل، في تصريح خص”بوابة إفريقيا الإخبارية” بنسخة منه، أن الندوة جاءت بالتنسيق بين فريق الدعم النفسي تاورغاء، مع مؤسسة السيدة خديجة للتنمية والأعمال الخيرية، حيث شهدت حضور عدد غفير من أهالي مدينة تاورغاء.

وأضاف شرتيل، أن الندوة قام خلالها أخصائي أمراض جلدية بمستشفى تاورغاء العام والطبيب المكلف من قبل المركز الوطني لمكافحة الامراض السارية والمتواطنةً بعيادة اللشمانيا بتاورغاء، الدكتور بلقاسم عبد الله جبران، بتقديم شرح وافي حول سبل الوقاية من هذا المرض وطرق علاج بعد الاصابة وطرق كشفه المبكر.

وأشار شرتيل، إلى أنه تم خلال الندوة توزيع نشرة توعوية على أهالي تاورغاء المقيمين داخل المدينة والذين لا يتزايد عددهم عن ٢٥٠ أسرة تقريبا.

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