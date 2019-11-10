بالحاج ينفي وجود بعوض نتيجة القمامة بسوق الجمعة.. والزناتي تؤكد وجود حالات

نفى مدير مكتب الصحة ببلدية سوق الجمعة حسام بالحاج، الأخبار المتداولة بأن هناك حالات إصابة لمواطنين كبار السن والصغار نتيجة تعرضهم للسع بعوض من انتشار القمامة ببلدية سوق الجمعة ووجود مكب معيتيقة، مؤكدا أن انتشار البعوض حاليا هو بسبب رش المساحات الخالية بمطار معيتيقة بالمبيدات الحشرية مما أدى إلى انتشارها في بعض الأماكن السكنية المجاورة للمطار وهذا الشي معلوم لدى الجميع بعد سقوط الأمطار تكون التربة جامعة وحاضنة لبعض الحشرات والبعوض بالذات.

وقال بالحاج، “إنه لا خوف من وجود بعوض نتيجة القمامة والبلدية مستمرة في عملية الرش حتى نقضي على الأمراض والحشرات وأن مكتب الصحة بالبلدية مفتوح أمام كافة المواطنين للإبلاغ عن تلك الحالات حتى يتم التعامل معها فوراً”.

من جهتها أكدت فاطمة الزناتي مشرفة بقسم الإسعاف بمستشفى العيون بطرابلس، أن قسم الإسعاف بالمستشفى استقبل حالتين متشابهتين الأولى لطفلة تعرضت للسعة حشرة أدت لانتفاخ العين وتورمها بالكامل ولانعدام للنظر لكن الحالة تماثلت للشفاء بعد تناولها أدوية مضادة والحالة الآخرة مشابهة أيضا للرجل تورمت عينه وان الحالتين هما من سكان منطقة معيتيقة بالقرب من المكب.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناولت اخبار وجود حالات لأطفال وكبار السن تعرضت للسع بعوض نتيجة انتشار القمامة ووجود مكب بمطار معيتيقة.

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