رئيس مشروع إنشاء مختبر مراقبة التلوث البيئي يزور إجخرة

قام رئيس فريق مشروع إنشاء مختبر مراقبة التلوث والتحاليل البيئية بمنطقة الواحات والمكلف من قبل المعهد الليبي للنفط “خليفة عبد الناصر”، بزيارة مساء السبت، إلى بلدية إجخرة.

وعقد رئيس فريق عمل المشروع اجتماعا مع رئيس وعضو المجلس التسييري اجخرة ورئيس المجلس التسييري اوجله ومدير إدارة الخدمات الصحية اجخرة ومدير مستشفى جالو المركزي مع رئيس فريق عمل مشروع إنشاء المختبر.

وقدم خلال الاجتماع، الذي أقيم بقاعة المجلس عرضا توضيحياً من قبل رئيس فريق عمل المشروع شارحاً فيه ما سيحتويه المختبر من معامل وأجهزة وأنواع التحاليل والاختبارات.

وبين رئيس الفريق، أن المختبر سيعمل على تحاليل الهواء والماء والتربة وكذلك تحاليل الإشعاعات وسيعمل المختبر على تقديم كل ما يطلبه اهالي المنطقة من تحاليل واختبارات للعمل على الحد من التلوث ومعالجته.

كما أشار إلى أن المختبر سيوفر فرص عمل لعدد من مواطني مدن الواحات، منوها بأن المشروع وصل الآن في مرحلة الرفع المساحي واجراء التصاميم والخرائط الهندسية التي ستستمر لمدة ستة أشهر، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط ستقوم باختيار الشركة المناسبة لبناء هذا المختبر.

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