المعداني يدعو للإسراع بصرف تعويضات المباني المدمرة

أكد عميد بلدية سرت مختار المعداني، ضرورة الإسراع في صرف الأموال الخاصة بتعويضات (2011 و2016) لمستحقيها بشكل عاجل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المعداني، اليوم الأحد، برئيس اللجنة العليا للتعويضات المالية بوزارة الإسكان والمرافق بحكومة الوفاق المهندس ناصر ارفيدة، بحضور رئيس لجنة التعويضات المالية المهندس عبد المجيد الوعر.

ووفقا لبلدية سرت فقد تناول اللقاء بحث ومناقشة ملف التعويضات المالية الخاصة بتعويضات 2011 نتيجة الثورة ضد النظام السابق، وكذلك ملف التعويضات عن 2016 إثر الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ناقشت في اجتماع عقدته، الشهر الماضي، ملف التعويضات للمباني المدمرة بمدينة سرت، والوقوف على المبالغ المخصصة والمصروفة والمتبقية، ومُعالجة العراقيل التي تواجه آلية الصرف.

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