افتتاح حديقة منتزه القيراون ببلدية ابوسليم

افتُتحت ببلدية ابوسليم، حديقة منتزه القيروان لألعاب الأطفال، بحضور العميد المكلف وأعضاء المجلس البلدي ابوسليم ومكتب المشروعات بالبلدية وشركة الخدمات العامة وإدارة الأمن المركزي ابوسليم.

وتضم الحديقة، التي شيدت وفق أحدث التصميمات الهندسية، الألعاب الخاصة بالأطفال والمسطحات الخضراء، إضافة إلى مكملات أخرى والري الثابت.

وشهدت الحديقة عقب الافتتاح، إقبالا كبيرا من قبل الأطفال وأهاليهم الذين عبروا عن سعادتهم والفرح، معربين عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذل من قبل مسئولي بلدية ابوسليم.

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