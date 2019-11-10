نواب يدرسون تغيير “الرئاسة”.. وتشكيل حكومة وحدة

أفادت مصادر لقناة “218” بأن عددا من النواب قرروا خلال اجتماع عقدوه اليوم الأحد، في مدينة الحمامات تونسية، النظر في تغيير رئاسة البرلمان، ووضع الخطوط العريضة لخارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال المصادر إن النواب قرروا تشكيل لجنة من ستة أعضاء، عضوان عن كل إقليم للتواصل مع أعضاء الدوائر الانتخابية في كل إقليم، فيما كان هناك خلاف حول المدينة التي سيتم انعقاد جلسات البرلمان بها، والمدن المقترحة هي غدامس وغات والواحات وطرابلس.

وعبّر المجتمعون عن إدانتهم لعمليات الخطف والإخفاء القسري في البلاد، والتضامن مع عضو مجلس النواب المختطفة سهام سرقيوة.

وأشارت المصادر إلى أن النواب قرروا التنسيق لعقد اجتماع آخر برعاية ليبية، على أن يكون داخل ليبيا بعد أسبوعين على أقل تقدير.

يذكر أن 50 عضواً من مجلس النواب، عقدوا أمس السبت، جلسة حوارية تشاورية بعنوان “السلطة التشريعية وبناء الدولة”، بمدينة الحمامات التونسية.

وتشرف على هذه المبادرة، التي تستهدف أعضاء مجلس النواب من مختلف الدوائر الانتخابية، مؤسسة إدراك للدعم والتأهيل، فيما تضمّن اليوم الافتتاحي كلمات ومناقشات حول المشاكل والعراقيل والمعوقات التي تعطل عمل المجلس.

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