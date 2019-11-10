بعد سيطرة الجيش عليه.. اللواء المبروك سحبان يتفقد مصنع الأسمنت بسوق الخميس

تفقد اليوم الأحد، اللواء المبروك سحبان، قائد سلاح القوات البرية بالقوات المسلحة الليبية، مصنع الأسمنت فى سوق الخميس، بعد تمكن الجيش من السيطرة عليه كاملا.

ومنذ سبتمبر الماضي، حدثت اشتباكات ضارية بين القوات المسلحة الليبية والميليشات التابعة لحكومة الوفاق، فى منطقة سوق الخميس، وقد أكد مصدر عسكري رفيع المستوى من اللواء التاسع مشاة، خلال اتصال هاتفي مع “الساعة 24″ ، بأن منطقة سوق الخميس امسيحل لازالت تحت سيطرة القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة، ولكن توجد سيطرة محدودة للميليشيات المسلحة على منطقة سوق الخميس امسيحيل في كمين نصبته لهم الكتائب المسلحة التابعة لغرفة عمليات تحرير العاصمة طرابلس، ما أدى وقوع خسائر فادحة في صفوفهم بين قتيل وجريح وتدمير عدد من سياراتهم المسلحة، وانسحابهم إلى ما بعد مصنع الإسمنت بمنطقة سوق الخميس وتحديدا في ” سيدي بريش”.

وظل مصنع الإسمنت بمنطقة سوق الخميس امسيحيل، منذ شهرين وسط اشتباكات بين القوات المسلحة والميليشيات، في مرمى النيران والمدفعية الثقيلة، ولا وجود لأي قوة بداخله، حتى تمكن الجيش الليبي من السيطرة عليه كاملا.