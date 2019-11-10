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موظفو مطار بنينا يكشفون أسباب اعتصامهم.. ويطالبون بحمايتهم من الاعتداءات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ناشد موظفو إدارة مطار بنينا الدولي في بنغازي، اليوم الأحد، الجهات المختصة والأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري لحمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها.

وأعلن موظفو إدارة مطار بنينا في بيان لهم، عن تعليق العمل في جميع الأقسام العاملة بالمطار والتابعة لإدارة المطار ابتداء من يوم غد الإثنين.

وأوضح الموظفين، بحسب البيان أن تعليق العمل بالمطار يأتي لعدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب موظفي إدارة المطار التي أعلنوا عنها خلال اعتصامهم في الأيام الماضية.

ووجه موظفي المطار مناشدتهم إلى كل من رئيس مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة وآمر قاعدة بنينا الجوية ورئيس الحكومة المؤقتة وكذلك رؤساء هيئات المواصلات والسيطرة ومكتب العلاقات والشركات العاملة بالمطار والأجهزة الأمنية العاملة به ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنينا ورئيس مجلس حكماء بلدية بنينا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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