تعليم المؤقتة تدين اختطاف رئيس جامعة ترهونة ومسجلها العام

أدانت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، اليوم الأحد، في بيان لها حادثة اختطاف رئيس جامعة الزيتونة في ترهونة ومسجلها العام.

وقالت الوزارة عبر بيانها، إنها تحمل كافة الجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي والدولي تبعات هذه الواقعة، مشيرةً إلى سرعة تدخل المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة للتدخل العاجل لحل هذه الواقعة التي لا تمثل إلا أصحابها محملة الجهة المسؤولة عن اختطافهم كل المسؤولية.

وأكدت الوزارة بأن رئيس الجامعة (عبدالفتاح المالطي) ومسجل عام الجامعة (أحمد مسعود) هما موظفون مدنيين لا علاقة لهم بأي توجهات، مطالبة كافة نقابات أعضاء هيئة التدريس ومجالس الحكماء ومؤسسات المجتمع المدني بالتدخل السريع لضمان رجوع المختطفون إلى أهاليهم سالمين.

يشار إلى أن حادثة الاختطاف قد تمت أمس السبت، في طريق الجفرة -سرت من قبل قوة مسلحة لم تعرف تبعيتها بعد.

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