بلدية بنغازي تبحث سُبل مُعالجة العشوائيات بالتنسيق مع الهيئة العامة للإسكان

بحث اجتماع ببلدية بنغازي اليوم، سُبل مُعالجة العشوائيات بالتنسيق مع الهيئة العامة للإسكان والمرافق، وإيجاد الحُلول للمشاكل البيئية، والمُتعلقة بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطُرق والمواصلات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وضم الاجتماع الذي عقد بديوان البلدية، رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق المهندس بوبكر علي بوقيلة، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني المهندس عبدالمجيد العكشي، ومُستشار رئيس مجلس الوزراء للمرافق الإسكان والتخطيط المهندس بشير مصباح، ورئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني بنغازي فوزية بوشعالة، ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري للبلدية يوسف الزواوي، ومدير مكتب رئيس الهيئة آدم الجازوي، ورئيس لجنة الإزالة عمران المقصبي.

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ووفق بيان للبلدية اليوم، بحث اللقاء أيضا الإجراءات المُتعلقة بمنح رخص البناء واتخاذ ما يلزم حيال الحد من البناء العشوائي والتعديات على المخططات العامة والتفصيلية.

كما تم مُناقشة الإجراءات المُتعلقة بنقل مقر مصلحة التخطيط العمراني إلى مدينة بنغازي والإجراءات المُتخذة بشأن مشروع المُخطط العام والتفصيلي للبلدية، والتأكيد على أهمية دور مصلحة التخطيط العمراني باعتبارها الجهة المُختصة باعتماد المُخططات العمرانية.

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