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ردا على لوزون..جحا: كل عام ويهود ليبيا بخير

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب عضو المجلس المحلي مصراتة، أحمد جحا، عن شكره لرئيس اتحاد يهود ليبيا رفائيل لوزون، على خلفية التهنئة التي أرسلها الأخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. 

وقال جحا-في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأرفق معها صورة من رسالة لوزون-“نشكر لوزون وكل إخوتنا الليبيين اليهود على هذه الروح الجميلة، كل عام هو والأسرة وكل اخوتنا من الليبيين اليهود بخير وسلام ومحبة”.

وكان لوزون قد أرسل رسالة تهنئة إلى جحا، أعرب فيها عن تهنئته لأبناء مدينة مصراتة وكل الشعب الليبي بمناسبة عيد المولد النبوي، قائلا “نتمنى ونحن نشهد هذه المناسبة أن يعيدها الله علينا السنة القادمة ونحن مجموعين على أرض ليبيا الحبيبة وتسودنا مشاعر الأخوة والحب والسلام”. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • نوادر جحا ايوه ياعم الاخوان واليهود طباعهم واحدة كما فى قوله تعالى : لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82)
    ليس معنى ذلك اننا نعادى كل اليهود بل على العكس نسالم من يسالمنا ونعادى من يعادينا ولن ننسى اليهودية راشيل افضل من كل الاخوان فهى ماتت على يد الصهاينة وهى تقف امام جرافة لمنع هدم بيت فلسطينى صحيح ان اليهود لا يدخلون الجنة حسب عقيدنا الاسلامية لكن سيخفف عنها العذاب

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  • جحا ولوزان واحد يهودى والثانى اخوان والاثنان من المغضوب عليهم فهم اصحاب الغلو والتشدد فى الدين

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