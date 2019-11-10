ردا على لوزون..جحا: كل عام ويهود ليبيا بخير

أعرب عضو المجلس المحلي مصراتة، أحمد جحا، عن شكره لرئيس اتحاد يهود ليبيا رفائيل لوزون، على خلفية التهنئة التي أرسلها الأخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال جحا-في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأرفق معها صورة من رسالة لوزون-“نشكر لوزون وكل إخوتنا الليبيين اليهود على هذه الروح الجميلة، كل عام هو والأسرة وكل اخوتنا من الليبيين اليهود بخير وسلام ومحبة”.

وكان لوزون قد أرسل رسالة تهنئة إلى جحا، أعرب فيها عن تهنئته لأبناء مدينة مصراتة وكل الشعب الليبي بمناسبة عيد المولد النبوي، قائلا “نتمنى ونحن نشهد هذه المناسبة أن يعيدها الله علينا السنة القادمة ونحن مجموعين على أرض ليبيا الحبيبة وتسودنا مشاعر الأخوة والحب والسلام”.

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