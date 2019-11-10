رصد الإرهابي “معتز بادي” ضمن صفوف قوات حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تكشف مشاركة الإرهابي المدعو “معتز جمعة بادي” ضمن صفوف مسلحي حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا للقتال ضد قوات الجيش في طرابلس.

وأوضح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في منشورات، أن الإهاربي “بادي” من مواليد 1988م، من سكان مدينة بنغازي، والتابع لكتيبة ليبيا الحرة التي كان يآمرها وسام بن حميد.

وكانت بداية انضمام الإرهابي إلى الجماعات المسلحة منذ عام 2011م، أثناء مشاركته في اقتحام كتيبة الفضيل وأصيب خلالها، ثم ألتحق بما يعرف بسرايا الثوار، وشارك معهم في معارك بن جواد، ورأس لانوف ومصراتة وسرت” .

والتحق بمليشيا ما يعرف بدرع ليبيا “1” التابع للإرهابي وسام بن حميد، قبل أن يتم حل الدرع وانضمامه إلى كتيبة ليبيا الحرة، وشارك في المعارك ضد قوات الجيش منذ انطلاق العمليات في السادس عشر من مايو 2014م”.

وأصبح منذ عام 2015م مسؤول عن إحدى الجرافات التي تحمل اسم قنفودة، والتي كانت مخصصة لنقل المقاتلين والذخائر والسلاح من مصراتة إلى بنغازي، وفي أواخر عام 2016م فرّ الإرهابي “بادي” خارج مدينة بنغازي تجاه مدينة مصراتة”.

والتحق بسرايا الدفاع عن بنغازي أثناء محاولة تقدمهم تجاه مدينة بنغازي، ثم التحق بجهاز مكافحة الإرهاب مصراتة التابع لمسلحي حكومة السراج ليشارك معهم في قتالهم ضد قوات الجيش في طرابلس.

وبادي كان رفقة والده المتطرف، جمعة حمد بادي، والذي شارك مع تنظيم أنصار الشريعة في المعارك ضد قوات الجيش بمدينة بنغازي، وقتل والده في الثلاثين من ديسمبر 2017م عندما قام بتفجير نفسه بمفترق سوق الحديقة، وذلك بعد فشله في الفرار خارج بنغازي من محور الصابري، حيث كان برفقته الإرهابي، شاكر اليدري، وخالد الشاوش، وسالم الغول، ونديم أنديشة”.

وتُظهر الصور، الإرهابي معتز بادي، أثناء مشاركته في طرابلس الآن، بالإضافة لصورة أخرى تجمعه مع والده المتطرف جمعة حمد بادي، وصورة أخرى تجمعه مع القيادي في كتيبة ليبيا الحرة، أحمد بوحجر، والذي قتل عام 2016م، بمحور الهواري .

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