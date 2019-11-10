أجوكو تجري تجربة وهمية لمكافحة التلوث بميناء الحريقة

أخبار ليبيا 24 –خاص

أجرت إدارة السلامة والصحة والبيئة في شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الأحد، تطبيق وهمي لمكافحة التلوث في ميناء الحريقة النفطي بطبرق.

وقال مدير إدارة السلامة والصحة والبيئة في شركة الخليج العربي للنفط، رضا الكزة، إنه هذا العمل يأتي في إطار اهتمامات إدارة شركة الخليج وإدارة السلامة والصحة والبيئة لمكافحة التلوث في الموانئ النفطية.

وقام أفراد قسم السلامة بعملية تدريبية وهمية ناجحة لمكافحة التلوث بميناء الحريقة النفطي وهي الأولى من نوعها.

وأشار الكزة، إلى أن هذه العملية تهدف لمكافحة بقع التلوث من النفط الخام في مياه البحر وأن الأجهزة التي استخدمت اليوم أجهزة حديثة لمكافحة جميع أنواع التلوث.

وأكد الكزة، أن شركة الخليج العربي للنفط تضع في أولوياتها الحفاظ على الموانئ النفطية من أي نوع من أنواع من التلوث.

يشار إلى أنه لم تسجل أي حالة تلوث في ميناء الحريقة النفطي منذ إنشائه عام 1967.

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