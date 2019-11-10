بوصفيطة: “الوفاق” فقدت ثقة العالم.. والجيش ضرورة

قال رئيس المركز الاستراتيجي المختص بالشأن الإفريقي المستشار عبدالمنعم بوصفيطة إن الاتحاد الأفريقي حاول مرارا لملمة القضية الليبية وعمل كثيرا على ذلك عن طريق إرسال مبعوث سامي وإقامة مؤتمرات وجلس مع جميع الأطراف لكن الأمر خرج عن الاتحاد لأن الأطراف الليبية المتنازعة لا تريد حلا.

وأضاف بوصفيطة في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأحد، أن كل دول العالم لديها جيوش تتفاخر بها، ووجه سؤالا لأحد الأطراف “لماذا لا تريد جيشا؟”، وضرب بالولايات المتحدة مثلا على أنها تفرض قوتها على العالم من خلال البنتاغون الذي يعد قوة عسكرية.

وأشار بوصفيطة إلى أن المجتمع الدولي وقف مع حكومة الوفاق لفترة طويلة لكي تقدم شيئا ولكنها أثبتت عكس ذلك، مبينا أن التمثيل الدبلوماسي الذي تقوم به الوفاق لن يضع حلا للبلاد ووضعها أصبح مهزوزا أمام العالم ولا توجد لديها إرادة وليست من المصنفين من دول اتخاذ القرار، على حد قوله.

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