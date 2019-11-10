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بوصفيطة: “الوفاق” فقدت ثقة العالم.. والجيش ضرورة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس المركز الاستراتيجي المختص بالشأن الإفريقي المستشار عبدالمنعم بوصفيطة إن الاتحاد الأفريقي حاول مرارا لملمة القضية الليبية وعمل كثيرا على ذلك عن طريق إرسال مبعوث سامي وإقامة مؤتمرات وجلس مع جميع الأطراف لكن الأمر خرج عن الاتحاد لأن الأطراف الليبية المتنازعة لا تريد حلا.

وأضاف بوصفيطة في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأحد، أن كل دول العالم لديها جيوش تتفاخر بها، ووجه سؤالا لأحد الأطراف “لماذا لا تريد جيشا؟”، وضرب بالولايات المتحدة مثلا على أنها تفرض قوتها على العالم من خلال البنتاغون الذي يعد قوة عسكرية.

وأشار بوصفيطة إلى أن المجتمع الدولي وقف مع حكومة الوفاق لفترة طويلة لكي تقدم شيئا ولكنها أثبتت عكس ذلك، مبينا أن التمثيل الدبلوماسي الذي تقوم به الوفاق لن يضع حلا للبلاد ووضعها أصبح مهزوزا أمام العالم ولا توجد لديها إرادة وليست من المصنفين من دول اتخاذ القرار، على حد قوله.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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