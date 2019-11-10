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تعليم المؤقتة تطالب بـ”تدخل عاجل” للإفراج عن المالطي ومسعود

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، اختطاف رئيس جامعة الزيتونة بترهونة الدكتور عبد الفتاح المالطي، والمسجل العام للجامعة أحمد مسعود، السبت أثناء مرورهما على طريق سرت الجفرة.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إنها تتابع بقلق واهتمام حادثة الاختطاف، معتبرة أنها “حادثة شنيعة وانحراف خطير عن القيم الراقية التي نشأ عليها المجتمع الليبي”.

وفيما حمّلت الوزارة الجهات التي تقف وراء عملية الاختطاف، المسؤولية القانونية، حثت كل الجهات المعنية في ليبيا للاهتمام والعمل على كشف ملابسات الحادثة، مطالبة الجهات الأمنية ونقابات أعضاء هيئة التدريس والحكماء والمجتمع المدني بالتدخل العاجل لضمان سلامة أرواح المختطفين وإطلاق سراحهما وإعادتهما إلى أهلهما سالمين.

كما طالبت “تعليم المؤقتة” بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيسها غسان سلامة، بالتدخل والإفراج عنهما، داعية الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام للقيام بواجبها تجاه هذه الحادثة.

يشار إلى أن المالطي ومسعود اختطفا أثناء ذهابهما إلى مدينة بنغازي في زيارة عمل لمتابعة بعض الإجراءات المتعلقة بالجامعة مع وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية بنغازي، أن مجموعات مسلحة تابعة لمصراتة تقف وراء الاختطاف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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