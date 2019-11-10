في حال أقرها مؤتمر برلين .. معزب : وقف إطلاق النار بيد قادة الميدان وليس الساسة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، إن عملية وقف إطلاق النار في طرابلس، حال أقرها مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية وفرضها مجلس الأمن الدولي، تتوقف على مدى قابلية الأطراف المتقاتلة.

معزب أضاف ، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن قرار وقف إطلاق النار سيكون من قبل قادة الميدان في الشارع حال التوافق عليه، لافتا وجود شروط لعملية، لم يذكرها.

وأشار إلى تخوفات لدى القادة في الميدان بشأن ضمان عدم تعزيز أي طرف آخر لقواته خلال وقف عمليات النار، حتى اتخاذ أي خطوات سياسية.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه خلال الفترة المقبلة، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24