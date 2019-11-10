تعليق العمل في مطار بنينا الدولي اعتبارا من الغد..ومناشدات للجيش بالتدخل

أعلن موظفو إدارة مطار بنينا الدولي في بنغازي اليوم الأحد تعليق العمل في جميع الأقسام العاملة بالمطار والتابعة لإدارته ابتداء من يوم غد الاثنين.

وناشدوا، في بيان لهم نشر عبر الصفحة الرسمية للمطار على موقع التواصل “فيس بوك”، القيادة العامة للجيش بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات على موظفي المطار والمضيفات، وأشاروا إلى أن أشخاص يرتدون ملابس عسكرية اعتدوا بالضرب على أحد الموظفين بقسم المالية.

كان العاملون بالمطار قد أصدروا بيانا في الخامس من نوفمبر الجاري للمطالبة بدعم مالي من الجهات المعنية للقيام بأعمال الصيانة والإنشاءات داخل المطار، وتسديد الديون المتراكمة على إدارة المطار، وتفعيل المشاريع المتوقفة.

كما طالب الموظفون بتوفير عدد كاف من سيارات الإطفاء وأجهزة تفتيش مطابقة للمعايير المعمول بها في المطارات، مهددين أنه في حال عدم التجاوب لمطالبهم، فسيتم تصعيد الموقف حتى يصل الأمر إلى إقفال المطار كليا للحفاظ على أمن وسلامة الركاب وهو ما تم بالفعل من خلال إعلانهم عن توقف الرحلات.

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