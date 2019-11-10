بنغازي.. مشروع المُخطط العام على طاولة البحث

ناقشت الهيئة العامة للإسكان والمرافق، ومصلحة التخطيط العمراني، مع بلدية بنغازي، التعديات على المُخططات العمرانية وسُبل مُعالجة هذه المشكلة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس الهيئة بوبكر بوقيلة، ورئيس المصلحة عبدالمجيد العكشي، ومُستشار رئيس مجلس الوزراء للمرافق الإسكان والتخطيط بشير مصباح، لديوان بلدية بنغازي، الأحد، حيث عقدوا لقاء مع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري، بحضور عدة مسؤولين.

وناقش الاجتماع الإجراءات المُتعلقة بنقل مقر مصلحة التخطيط العمراني إلى مدينة بنغازي، والإجراءات المُتخذة بشأن مشروع المُخطط العام والتفصيلي للبلدية، والتأكيد على أهمية دور مصلحة التخطيط العمراني باعتبارها الجهة المُختصة باعتماد المُخططات العمرانية.

ووفق بيان للبلدية فقد تمت مُناقشة سُبل مُعالجة العشوائيات بالتنسيق مع الهيئة العامة للإسكان والمرافق، وإيجاد الحُلول للمشاكل البيئية، والمُتعلقة بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء و الطُرق والمواصلات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الإجراءات المُتعلقة بمنح رخص البناء واتخاذ ما يلزم حيال الحد من البناء العشوائي والتعديات على المخططات العامة والتفصيلية.

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