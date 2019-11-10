وصول شحنة من الأدوية إلى باطن الجبل

وصلت إلى مخازن الإمداد الطبي بباطن الجبل شحنة من الأدوية تتمثل في المضادات الحيوية وحبوب الغدد وبعض الأحماض ومضادات الحساسية.

وبعد عملية الجرد سيتم توزيعها على المراكز الصحية ليتمكن المرضى من الحصول على الدواء اللازم من الصيدليات في المراكز الصحية، إلا أن الشحنة لم تتضمن أدوية الحالات المزمنة مثل الأمراض النفسية والسكري والضغط.

من جهته وجّه مدير إدارة الصيدلية جميع العاملين بمخازن شارع الزاوية وجهاز الإمداد الطبي على الجهود التي بذلوها.

وفي سبتمبر الماضي تلقت مخازن الإمداد الطبي بباطن الجبل شحنة التطعيمات حيث عملت على توزيعها على مراكز التطعيمات المعتمدة، وتم حينها توفير أغلب التطعيمات في باطن الجبل باستثناء لقاح السل بي سي جي والتي ستصل شحنته خلال الأيام القادمة.

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