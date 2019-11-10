اخبار ليبيا الان

وصول شحنة من الأدوية إلى باطن الجبل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى مخازن الإمداد الطبي بباطن الجبل شحنة من الأدوية تتمثل في المضادات الحيوية وحبوب الغدد وبعض الأحماض ومضادات الحساسية.

وبعد عملية الجرد سيتم توزيعها على المراكز الصحية ليتمكن المرضى من الحصول على الدواء اللازم من الصيدليات في المراكز الصحية، إلا أن الشحنة لم تتضمن أدوية الحالات المزمنة مثل الأمراض النفسية والسكري والضغط.

من جهته وجّه مدير إدارة الصيدلية جميع العاملين بمخازن شارع الزاوية وجهاز الإمداد الطبي على الجهود التي بذلوها.

وفي سبتمبر الماضي تلقت مخازن الإمداد الطبي بباطن الجبل شحنة التطعيمات حيث عملت على توزيعها على مراكز التطعيمات المعتمدة، وتم حينها توفير أغلب التطعيمات في باطن الجبل باستثناء لقاح السل بي سي جي والتي ستصل شحنته خلال الأيام القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك