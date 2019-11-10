بلدية بني وليد تشرع في صيانة وترميم طريق الهيئة السلامة الوطنية

شرعت بلدية بني وليد، اليوم الأحد، في تنفيذ أعمال الصيانة والترميم لطريق الهيئة السلامة الوطنية (الدفاع المدني) سابقا جنوب المدينة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» أن الخطوة تأتي في إطار أعمال صيانة وترميم الشوارع الرئيسية والفرعية من التصدعات والهبوط والتشققات تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية وبتكليف شركة محلية.

يشار إلى أن طريق الهيئة السلامة الوطنية في بني وليد تعرض إلى انجرافات وانهيارات نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتساقط خاصة في فصل الشتاء.

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