تعليم المؤقتة تطالب البعثة الأممية بالتدخل لإطلاق سراح المالطي ومسعود

أدانت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، اختطاف رئيس جامعة الزيتونة بترهونة د.عبد الفتاح المالطي، والمسجل العام للجامعة أحمد مسعود، أثناء مرورهما على طريق سرت الجفرة، واصفة اختطافهما بأنه حادثة شنيعة وانحراف خطير عن القيم الراقية التي نشأ عليها المجتمع الليبي.

وحمّلت الوزارة، في بيان لها الأحد، الجهات التي تقف وراء عملية الاختطاف، المسؤولية القانونية، وحثت الجهات المعنية على العمل على كشف ملابسات الحادثة، مطالبة الجهات الأمنية ونقابات أعضاء هيئة التدريس والحكماء والمجتمع المدني بالتدخل العاجل لضمان سلامة أرواحهما وإطلاق سراحهما.

وطالبت “تعليم المؤقتة” بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيسها غسان سلامة، بالتدخل والإفراج عنهما، داعية الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام للقيام بواجبها تجاه هذه الحادثة.

واختطف المالطي ومسعود، السبت، حال مرورهما على طريق سرت الجفرة، أثناء ذهابهما إلى مدينة بنغازي في زيارة عمل لمتابعة بعض الإجراءات المتعلقة بالجامعة مع وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة.

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