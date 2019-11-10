“مركزي طرابلس” يوضح حقيقة صحة كتاب “العملة الروسية”

أكد مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عبداللطيف التونسي في تصريح خاص لقناة 218، صحة الكتاب المتداول بشأن طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير اتخاذ إجراءات حيال العملة المطبوعة في روسيا التي وصفها الرئاسي بالمزيفة والمخالفة للقانون.

وردا على سؤال حول ما إذا كان المركزي قد شرع في اي الإجراءات التي طلبها الرئاسي، نفى التونسي علمه بأي خطوات تجري الآن لتنفيذ التعليمات.

وكان مصرف ليبيا المركزي في طرابلس نفى الأحد أن يكون حذر من التعامل بالعملة النقدية المطبوعة في روسيا من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي في البيضاء بقيادة علي الحبري ,

وقال مصدر يعمل في مركزي البيضاء في تصريح سابق لقناة 218، إن إجمالي ما تم طباعته في روسيا منذ عام 2016 بلغ 11 مليار دينار.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي كان قد بعث برسالة للجنة المالية في البرلمان بمدينة طبرق عام 2016 يجيز فيها تداول العملة المطبوعة في روسيا وفق بيان المصرف المركزي في البيضاء أصدره في 26 سبتمبر الماضي.

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