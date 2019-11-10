السويحلي: كامل الدعم لتركيا في حربها ضد سوريا لتأمين حدودها

أعرب عضو مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي، عن تقديره لموقف تركيا الداعم لحكومة الوفاق وما أسماه “حقها في الدفاع عن العاصمة طرابلس”، وذلك خلال لقاء جمعه، اليوم الأحد، بالسفير التركي لدى ليبيا “سرهات اكسين” في طرابلس.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، رأى السويحلي، أنّ نجاح لقاء برلين مرهون بقدرته على كبح جماح الدول الداعمة للجيش الليبي، وفقا لما كشف بخصوص اللقاء.

وخلال اللقاء، أبدى السويحلي الدعم الكامل لما أسماه “حق تركيا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين حدودها مع سوريا من الجماعات الإرهابية‬”، وفقا للمنشور.

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