انتشال جثتين من منطقة الخلة بطرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، اليوم الأحد، عن انتشال جثتي المواطنين شعبان علي الأخضر ومحمد أحمد الأطرش من منطقة الخلة بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المركز على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أن المتوفيين قتلا نتيجة تعرضهما لقذيفة عشوائية سقطت أمام منزلهما بالمنطقة، مشيرا إلى أنه جرى تسليم الجثتين إلى دار الرحمة بمستشفى طرابلس الطبي.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس منذ مطلع إبريل الماضي معارك مسلحة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق من جهة، وقوات الجيش الوطني في الجهة المقابلة، خلفت مئات القتلى والجرحى من الطرفين.

كما خلف هذا الاقتتال سقوط عشرات الضحايا من المدنيين من بينهم أطفال ونساء نتيجة سقوط قذائف عشوائية على المناطق السكنية.

يذكر أن مركز الطب الميداني والدعم قد قام الثلاثاء الماضي بانتشال جثة خالد سالم المرغني من منطقة الخويلدي بعد إصابته بقذيفة عشوائية.

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