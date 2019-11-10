“اللواء التاسع”: منطقة سوق الخميس إمسيحل تحت سيطرة الجيش بالكامل

أكد مسؤول عسكري رفيع المستوى من قيادة اللواء التاسع مشاة، في اتصال هاتفي مع «الساعة 24»، سيطرة قوة الاقتحام والسرية التابعة للواء التاسع، اليوم الأحد، على كامل منطقة سوق الخميس امسيحل ومصنع الأسمنت.

وأوضح أنه تم “تطهير المنطقة من المعارضة التشادية، والميليشيات المسلحة التي يقودها المدعو أسامة جويلي المنضوي تحت حكومة فائز السراج”.

في السياق ذاته، تفقد اللواء المبروك سحبان قائد سلاح القوات البرية بالقوات المسلحة الليبية، مصنع الأسمنت في سوق الخميس، بعد تمكن الجيش من السيطرة عليه كاملاً.

ومنذ سبتمبر الماضي، وقعت اشتباكات ضارية بين القوات المسلحة الليبية والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، في منطقة سوق الخميس، وأكد مصدر عسكري رفيع المستوى من اللواء التاسع مشاة، خلال اتصال هاتفي مع «الساعة 24»، بأن منطقة سوق الخميس امسيحل لازالت تحت سيطرة القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، بعدما كبدت المليشيات خسائر فادحة في صفوفهم بين قتيل وجريح وتدمير عدد من آلياتهم المسلحة.

وظل مصنع الإسمنت بمنطقة سوق الخميس امسيحيل، منذ شهرين، وسط اشتباكات بين القوات المسلحة والميليشيات، في مرمى النيران والمدفعية الثقيلة، ولا وجود لأي قوة بداخله، حتى تمكن الجيش الليبي من السيطرة عليه كاملاً.