بنغازي.. ضبط تاجر مخدرات هرب من السجن بـ2011

ألقى العاملون في قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي القبض على تاجر مخدرات محكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة تسع سنوات ولديه قضية هروب من السجن منذ عام 2011، ووصفت مديرية الأمن عملية القبض بـ”واحدة من أقوى الضربات ضد تجار المخدرات”.

وأوضحت المديرية في بيان نشرته مساء الأحد، أنه وبتوجيهات من مدير الأمن بمكافحة الجريمة وتفعيل الأداء الأمني، وبعد ورود معلومات لأعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي تفيد بقيام شخص بالإتجار بالمواد المُخدرة نوع حشيش أمام منزله بمنطقة الماجوري، تم تشكيل مجموعة من قبل رئيس القسم للبحث والتحري وجمع المزيد من المعلومات عن هذا الشخص.

وأضاف البيان أنه تبين أن هذا الشخص يقوم بجلب المخدرات نوع حشيش بواسطة مركبته ويقوم بالإتجار بالمواد المُخدرة أمام منزله، وعلى الفور تم إعداد كمين له بعد أن تم مشاهدته يقوم بالإتجار أمام منزله وتم ضبطه متلبساً وهو على متن مركبته وبحوزته داخل المركبة علبة بلاستيك بها مادة بنية اللون يشتبه أن تكون مادة مخدرة “حشيش”، وعددها 24 قطعة، وحاول الهروب على أقدامه إلا أنه تم ضبطه وجلبه إلى القسم.

وأكدت المديرية أن الشخص المضبوط اعترف أنه يقوم بجلب المخدرات عبر مركبته كما أنه يقوم بالإتجار بالمواد المُخدرة أمام منزله منذ فترة قديمة، كما اعترف أنه محكوم غيابي لمدة 9 سنوات ولديه قضية هروب من السجن منذ عام 2011، كما اعترف أنه يقوم بجلب المخدرات من عدة أشخاص، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

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