افتتاح عيادة لعلاج اللشمانيا في مصراتة

افتتح المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة، الأحد، عيادة لعلاج مرض اللشمانيا، وأعلن الفرع استعداده التام لتقديم الخدمات العلاجية لجميع الحالات من داخل وخارج المدينة.

وبشأن مواعيد استقبال الحالات، أوضح الفرع أن مشرفي أطباء الجلدية سيستقبلون الحالات في أيام الأحد والثلاثاء، والخميس، من الساعة الرابعة والنصف وحتى الثامنة مساء، في مقر المركز بمنطقة رأس علي بجانب معهد الهندسة التطبيقية.

يشار إلى أن مرض اللشمانيا أصاب مئات المواطنين في مدن عدة بشمال وغرب البلاد، وخاصة مدينة تاورغاء التي كانت الأشد تأثرا، في وقت تسابق فيه الأجهزة التنفيذية والطبية الزمن لإيجاد حلول سريعة لمواجهة انتشار المرض الجلدي وبحث سبل الوقاية منه بعد النداءات التي وجهت لها بخصوص هذه الأزمة.

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