شهود عيان يحددون موقع الصاروخ الذى أودي بحياة مواطنين مدنيين

أكد شهود عيان بحسب صحيفة “الساعة24” أن الصاروخ العشوائي الذي أودى بحياة المواطنين “شعبان ومحمد أحمد الأطرش”، سقط في شارع، بعد مخبز القعلة بجانب المدرسة النموذجية بمنطقة خلة الفرجان.

وقد أفاد مصدر عسكري مطلع، بمحاور القتال، مقتل شخصين مدنيين بعد إصابتهما بجروح بالغة إثر سقوط صاروخ عشوائي على منطقة خلة الفرجان جنوب العاصمة طرابلس، وهى المنطقة التي تقع ضمن سيطرة القوات المسلحة الليبية.

وأكد شهود عيان، أن عددا من الصواريخ تم إطلاقها من منطقة أبو سليم الخاضعة لسيطرة المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق لتقع بصورة عشوائية على مواقع غير عسكرية في مناطق سيطرة الجيش الليبي.