وصول 25 ألف حقنة لعلاج مرض اللشمانيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، وصول شحنة تحتوي على 25 ألف حقنة لعلاج مرض اللشمانيا إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي.

وقالت رئيس قسم الإعلام بالوزارة وداد أبوالنيران، إن هذه الشحنة من الحقن هي من عقار “البنتوستام” فرنسي المنشأ، والمستخدم لعلاج مرض اللشمانيا، بحسب ما نشرت وزارة الصحة على صفحتها في “فيسبوك”.

وأوضحت أبوالنيران، أنه جرى تسليم 20 ألف حقنة إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فيما احتفظ جهاز الإمداد الطبي بالكمية المتبقية في مخازنه كمخزون استراتيجي، على حد قولها.

وأضافت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة، أن هذه الكمية من حقن علاج مرض اللشمانيا الموردة تعد هي الأكبر والأوفر من نوعها على مدى كل السنوات الماضية، مؤكدة أن ذلك يعني توفر العلاج للحالات المصابة بالمرض بنسبة 100% طيلة هذا الموسم.

يذكر أن مرض اللشمانيا قد اكتشف انتشاره للمرة الأولى في ليبيا سنة 1994، وسجلت أعلى نسبة إصابات لهذا المرض سنة 2005 بقرابة 2341 مصابا.

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