قوات من مصراته تعتقل أستاذ جامعي في سرت

اعتقلت قوات من مصراته، الأحد، رئيس قسم الإعلام سابقا في جامعة سرت أحمد السني، دون إبداء أسباب أو توضيح.

واستنكر أساتذة جامعيون وزملاء للمعتقل عمليات الإخفاء القسرى للصحفيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، داعين إلى عدم الزج بتلك الشرائح في الاستقطاب الحاصل في المجتمع الليبي، وأطلقوا وسم “هاشتاق” “الحرية للأستاذ احمدالسني”

أحمد السني، هو رئيس قسم الإعلام سابقا، ساهم في عودة جامعة سرت إلي الحياة من جديد بعد الحرب وكون الفريق الإعلامي الذي اظهر العديد من المواهب الطلابية، فضلا عن مشاركته في العديد من المؤتمرات العلمية في (اجدابيا/ سرت/ مصراته/ بنغازي/ طرابلس) التي تهتم بمحتوى القنوات الفضائية والعدالة الانتقائية والقائم بالأتصال وضد خطاب الكراهية، بحسب روايات زملاء له ومقربين.

يشار إلى إنه، يوم الخميس الماضي، اعتقلت مجموعة مسلحة تابعة لقوات الوفاق رئيس جامعة الزيتونة عبد الفتاح المالطي، الذي كان برفقته مسجل عام الجامعة أحمد مسعود، في طريق سرت الجفرة، وهما في طريقهما لزيارة عمل للمنطقة الشرقية لمتابعة الاجراءات المتعلقة بالجامعة مع وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة.

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