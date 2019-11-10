السويحلي يدافع عن الاجتياح التركي لشمال سوريا

أخبار ليبيا24

اعتبر رئيس مجلس الدولة الأسبق عبدالرحمن السويحلي أن من حق تركيا الدفاع عن نفسها وتأمين حدودها مع سوريا من الجماعات الإرهابية.

وأعرب السويحلي عن سعادته باستقبال السفير التركي لدى ليبيا، سرهات أكسين، في طرابلس يوم الأحد، مشيرًا إلى أنه جدد تقديره لموقف أنقرة الداعم لحكومة الوفاق في ليبيا، وحقها في الدفاع عن العاصمة طرابلس.

وقال السويحلي إن نجاح لقاء برلين الدولي حول ليبيا مرهون بقدرته على كبح جماح الدول الداعمة لـ (مجرم الحرب حفتر)، على حد تعبيره.

‫وأضاف، “لقد أعربت عن دعمنا الكامل لحق تركيا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين حدودها مع سوريا من الجماعات الإرهابية”.

ولقي الاجتياح التركي لشمال سوريا في أكتوبر الماضي معارضة عربية وإقليمية ودولية، حيث أعرب عدة دول عن معارضتها للهجمات التي شنها الجيش التركي على الأكراد بدعوى محاربة الإرهاب.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات نشرت يوم الجمعة الماضية، إن بلاده لن تخرج من سوريا قبل انسحاب الدول الأخرى منها، مضيفاً أنها ستواصل هجومها عبر الحدود ضد المقاتلين الأكراد إلى أن يرحلوا جميعاً من تلك المنطقة.

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