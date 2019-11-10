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السويحلي يدافع عن الاجتياح التركي لشمال سوريا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

اعتبر رئيس مجلس الدولة الأسبق عبدالرحمن السويحلي أن من حق تركيا الدفاع عن نفسها وتأمين حدودها مع  سوريا من الجماعات الإرهابية.

وأعرب السويحلي عن سعادته باستقبال السفير التركي لدى ليبيا، سرهات أكسين، في طرابلس يوم الأحد، مشيرًا إلى أنه جدد تقديره لموقف أنقرة  الداعم لحكومة الوفاق في ليبيا، وحقها في الدفاع عن العاصمة طرابلس.

وقال السويحلي إن نجاح لقاء برلين الدولي حول ليبيا مرهون بقدرته على كبح جماح الدول الداعمة لـ (مجرم الحرب حفتر)، على حد تعبيره.

‫وأضاف، “لقد أعربت عن دعمنا الكامل لحق تركيا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين حدودها مع سوريا من الجماعات الإرهابية”.

ولقي الاجتياح التركي لشمال سوريا في أكتوبر الماضي معارضة عربية وإقليمية ودولية، حيث أعرب عدة دول عن معارضتها للهجمات التي شنها الجيش التركي على الأكراد بدعوى محاربة الإرهاب.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات نشرت يوم الجمعة الماضية، إن بلاده لن تخرج من سوريا قبل انسحاب الدول الأخرى منها، مضيفاً أنها ستواصل هجومها عبر الحدود ضد المقاتلين الأكراد إلى أن يرحلوا جميعاً من تلك المنطقة.

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  • …ابوسحول حمار وغبى مثل اى اخوانى فاردوغان وقع فى المستنقع السورى كان يطمع فى للوصول لمنابع النفط فى دير الزور ولكن سبقه الامريكان والتهموها وتركوه فريسة للاسد وقسد والدب القطبى والاهالى يقذفونهم بالحجارة على طريقة تعامل الفلسطينيين مع جنود الاحتلال الصهيونى وتعودنا من الخوان ان يدعموا غباوة اردوغان حتى تقنينه لبيوت الدعارة يدافعوا عنها لانهم لقطاء من مخلفات خيام النكاح

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