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زوارة .. مشروع تطوير المستشفى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشهد مستشفى زوارة المركزي أعمال استكمال مشروع الصيانة والتطوير التي بدأت فعلياً في منتصف شهر سبتمبر الماضي لتصل نسبة المنجز في شهر فبراير الجاري إلى 70 في المائة في بعض مرافق المستشفى حسب ما أفاد به مدير المشروع المهندس أيمن الحجاجي.

يذكر أن أعمال المشروع متوقفة منذ سنة 2014 لعدة أسباب وعراقيل، وشملت الأعمال بعد استئناف الشركة المنفذة نشاطها، أعمال النظافة لتجهيز موقع العمل وإمداده بخطوط الإنارة وغيرها من أعمال البنية التحتية للموقع.

وقال الحجاجي إن الأعمال الحالية تركز على الأعمال الخارجية من شبكة المياه والصرف الصحي وخطوط مياه الشرب والطرق والأرصفة ، علاوة على البدء في الأعمال داخل المبنى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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