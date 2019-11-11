زوارة .. مشروع تطوير المستشفى

يشهد مستشفى زوارة المركزي أعمال استكمال مشروع الصيانة والتطوير التي بدأت فعلياً في منتصف شهر سبتمبر الماضي لتصل نسبة المنجز في شهر فبراير الجاري إلى 70 في المائة في بعض مرافق المستشفى حسب ما أفاد به مدير المشروع المهندس أيمن الحجاجي.

يذكر أن أعمال المشروع متوقفة منذ سنة 2014 لعدة أسباب وعراقيل، وشملت الأعمال بعد استئناف الشركة المنفذة نشاطها، أعمال النظافة لتجهيز موقع العمل وإمداده بخطوط الإنارة وغيرها من أعمال البنية التحتية للموقع.

وقال الحجاجي إن الأعمال الحالية تركز على الأعمال الخارجية من شبكة المياه والصرف الصحي وخطوط مياه الشرب والطرق والأرصفة ، علاوة على البدء في الأعمال داخل المبنى.

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