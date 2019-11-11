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بنغازي .. مؤتمر علمي حول التطوير المهني المستمر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

احتضنت قاعة المؤتمرات بفندق تيبستي في مدينة بنغازي فعاليات الموتمر الأول للتطوير المهني المستمر الذي تنظمه وترعاه تنظمه وزارة العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة بالتعاون مع الاتحاد العام لمؤسسات التدريب.

ركز المؤتمر في أعماله وأبحاثه على أربعة محاور القانوني ومحور المعايير ومحور التجربة الليبية ومحور التدريب القيادي.

يسعى المؤتمر إلى ترسيخ التدريب والتطوير المؤسسي والتدريب الذاتي ووضع المعايير من خلال وضع استراتيجيات ومعايير للتدريب والتطوير المهني بالاستعانه بذوي الخبرات من أجل تنمية مجتمعية شاملة..ويعد المؤتمر أحد لبنات بناء ‏قاعدة منهجية محكمة للتدريب والتطوير للعام 2020 باعتباره عام التدريب والتطوير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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