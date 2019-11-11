مدرسة في البيضاء تفتح أبوابها رغم الاعتصام

متابعة|218

قررت إدارة مدرسة “إبن خلدون للتعليم الأساسي” فتح أبوابها والبدء في العام الدراسي الجديد، وعدم تعطيل طالبات المدرسة بسبب حالة الاعتصام التي تشهدها أوساط المعلمين في المدينة والبلاد قاطبة.

وقالت مديرة المدرسة الأستاذة سعاد عبد الرازق حسن –”المرشحة لجائزة المعلم المتميز علي مستوي ليبيا” – إن لأعضاء هيئة تدريس “إبن خلدون” وجهة نظر مؤداها المطالبة بالحقوق حق مشروع ولكن دون قفل أبواب المعرفة والتحصيل العلمي أمام الطالبات ..، ودون الضغط على المعلمين في خيارهم بالاعتصام .

تعد مدرسة “إبن خلدون” من أقدم المدارس في مدينة البيضاء ويصل عدد الطالبات فيها إلى 1300 طالبة ،من الصف الأول وحتي التاسع .

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