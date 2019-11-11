تريفور نوح ينتج فيلماً معجزة الشطرنج النيجيري

يقوم الممثل الكوميدي ومقدم البرامج الأمريكي تريفور نوح بإنتاج فيلم عن الطفل النيجيري تانيتولوا أديومي ذي الـ 8 سنوات الذي وصف بأنه معجزة في لعبة الشطرنج.

وذكرت صحيفة “بريميوم تايمز” النيجيرية أن قصة أديومي الملقب “تاني” شقت طريقها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عندما كتبت عنه صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان (الانتقال من التشرد إلى بطل الشطرنج المعروف دوليا)، مضيفة أن نوح – الذي يستضيف برنامج “ذا ديلي شو” الشهير – سينتج الفيلم مع شريكه التجاري هارون سالم، كما تم اختيار شركتي إنتاج أخريين في المشروع الذي استحوذت عليه شركة “باراماونت” الأمريكية؛ لإنتاج وتوزيع الأفلام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيلم يدور حول قصة عائلة الطفل أديومي سعيا وراء اللجوء إلى الولايات المتحدة، ويستند سيناريو الفيلم إلى ثلاثة كتب حول الأسرة، والتي سيتم إصدارها عام 2020، لافتة إلى أن أديومي كان قد مارس لعبة الشطرنج لعام واحد فقط قبل أن يفوز ببطولة نيويورك المدرسية للشطرنج عام 2018.

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