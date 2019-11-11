الكشف عن عينات مياه غير مطابقة للمواصفات في طرابلس

أعلنت بلدية طرابلس المركز إجراء تحاليل لـ28 عينة مأخوذة من مياه معبأة وآبار، أظهرت أن بعضها غير مطابق للمواصفات.

وقالت إن ثلاث عينات مياه معبأة من أصل 18 عينة غير مطابقة للمواصفات، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وفيما يتعلق بمياه الآبار، أظهرت النتائج أن ستا منها غير مطابقة للمواصفات، من أصل عشر عينات.

ولفت البيان إلى أن مختبر تحاليل المياه بمقر البلدية هو من أجرى تلك الاختبارات، وستحال نتائجها إلى جهاز الحرس البلدي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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