القيادة العامة تجدد نفيها استهداف القسم المدني من قاعدة معيتيقة

نشرت القيادة العامة للقوات المسلحة، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، شريطا توضيحيا يبين أن القوات المسلحة لم تستهدف القسم المدني بقاعدة معيتيقة، إلا أنها أكدت أن القسم العسكري سيكون هدفا مشروعا لمقاتلات سلاح الجو، حتى إنهاء الخطر الصادر منه .

هذا وقالت القيادة العامة إن الإعلام المضاد المؤيد للمجموعات المسلحة يعمل دائما على نقل صورة مغالطة عن الأهداف التي يقوم سلاح الجو باستهدافها داخل قاعدة معيتيقة العسكرية، مشيرة إلى أنه كثيرا ما يحاول التسويق بأن سلاح الجو بالقوات المسلحة يستهدف القسم المدني داخل هذه القاعدة العسكرية .

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